Hiszpańska Baskonia pokonała turecki Anadolu Efes 86:81 w meczu 14. kolejki Euroligi, rozegranym w hali Buesa Arena w Vitorii-Gasteiz w Hiszpanii. Było to drugie zwycięstwo gospodarzy w 14 meczach turnieju, podaje Anadolu Agency.

Przełom w trzeciej kwarcie

Anadolu Efes zakończył pierwszą kwartę z prowadzeniem 21:19 i schodził na przerwę przy wyniku 46:41. Jednak na początku drugiej połowy Baskonia zaliczyła serię 11:2, po której trener gości Pablo Laso poprosił o czas.

Następnie Chris Duarte trafił za trzy punkty i powiększył przewagę Baskonii do 68:53. Przed ostatnią kwartą gospodarze prowadzili 70:57.

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Próba powrotu gości

W końcowej części meczu Anadolu Efes zmniejszył stratę do dwóch punktów — 82:80, ale Baskonia utrzymała zwycięski wynik. Turecka drużyna trafiła tylko dwa z 18 rzutów za trzy punkty.

Duarte zdobył 14 punktów dla Baskonii. Nowy zawodnik zespołu Zachary Perrin zanotował double-double w swoim debiucie w Eurolidze — 11 punktów i 12 zbiórek. Najskuteczniejszym graczem Anadolu Efes był Jordan Loyd z 16 punktami.

Było to pierwsze zwycięstwo Baskonii w Eurolidze pod wodzą Velimira Perasovicia, który wrócił do klubu wcześniej w tym sezonie. Po meczu hiszpańska drużyna ma dwa zwycięstwa i 12 porażek, a Anadolu Efes — sześć zwycięstw i osiem porażek.

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