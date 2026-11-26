西班牙巴斯克尼亚在西班牙维多利亚-加斯泰斯的布埃萨竞技场举行的欧冠联赛第14轮比赛中，以86:81战胜土耳其安纳托利亚艾菲斯。这是主队在本届赛事14场比赛中的第二场胜利，阿纳多卢通讯社报道。

第三节的转折点

安纳托利亚艾菲斯以21:19领先结束首节，并以46:41领先进入中场休息。然而，下半场开始时，巴斯克尼亚打出11:2的攻势，客队主教练巴勃罗·拉索随后叫了暂停。

随后，克里斯·杜阿尔特命中三分球，将巴斯克尼亚的领先优势扩大到68:53。末节开始前，主队以70:57领先。

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客队的逆转尝试

比赛最后阶段，安纳托利亚艾菲斯将分差缩小至两分，比分为82:80，但巴斯克尼亚守住了胜果。土耳其队18次三分出手仅命中两球。

杜阿尔特为巴斯克尼亚得到14分。球队新援扎卡里·佩兰在欧冠联赛首秀中拿下两双，得到11分和12个篮板。安纳托利亚艾菲斯得分最高的是乔丹·劳埃德，得到16分。

这是巴斯克尼亚在韦利米尔·佩拉索维奇执教下取得的首场欧冠联赛胜利，他在本赛季早些时候回归俱乐部。赛后，这支西班牙球队取得两胜12负，而安纳托利亚艾菲斯取得六胜八负。

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