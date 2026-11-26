Іспанська «Басконія» перемогла турецький «Анадолу Ефес» із рахунком 86:81 у матчі 14-го туру Євроліги, що відбувся на арені «Буеса Арена» у Віторії-Гастейсі, Іспанія. Для господарів це була друга перемога у 14 матчах турніру, повідомляє Anadolu Agency.

Перелом у третій чверті

«Анадолу Ефес» завершив першу чверть із перевагою 21:19 та пішов на велику перерву за рахунку 46:41. Однак на старті другої половини зустрічі «Басконія» здійснила ривок 11:2, після якого головний тренер гостей Пабло Ласо взяв тайм-аут.

Згодом Кріс Дуарте реалізував триочковий кидок і збільшив перевагу «Басконії» до 68:53. Перед заключною чвертю господарі вели 70:57.

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Спроба камбеку гостей

У фінальній частині матчу «Анадолу Ефес» скоротив відставання до двох очок — 82:80, але «Басконія» втримала переможний рахунок. Турецька команда реалізувала лише два з 18 триочкових кидків.

Дуарте набрав 14 очок за «Басконію». Новачок команди Закарі Перрен у дебютному матчі Євроліги оформив дабл-дабл — 11 очок і 12 підбирань. Найрезультативнішим гравцем «Анадолу Ефес» став Джордан Лойд із 16 очками.

Це перша перемога «Басконії» в Євролізі під керівництвом Велімира Перасовича, який повернувся до клубу раніше цього сезону. Після матчу іспанська команда має дві перемоги та 12 поразок, тоді як «Анадолу Ефес» — шість перемог і вісім поразок.

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