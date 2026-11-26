Испанская «Баскония» победила турецкий «Анадолу Эфес» со счётом 86:81 в матче 14-го тура Евролиги, который состоялся на арене «Буэса Арена» в Витории-Гастейсе, Испания. Для хозяев это была вторая победа в 14 матчах турнира, сообщает Anadolu Agency.

Перелом в третьей четверти

«Анадолу Эфес» завершил первую четверть с преимуществом 21:19 и ушёл на большой перерыв при счёте 46:41. Однако в начале второй половины встречи «Баскония» совершила рывок 11:2, после которого главный тренер гостей Пабло Ласо взял тайм-аут.

Затем Крис Дуарте реализовал трёхочковый бросок и увеличил преимущество «Басконии» до 68:53. Перед заключительной четвертью хозяева вели 70:57.

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Попытка камбэка гостей

В заключительной части матча «Анадолу Эфес» сократил отставание до двух очков — 82:80, но «Баскония» удержала победный счёт. Турецкая команда реализовала лишь два из 18 трёхочковых бросков.

Дуарте набрал 14 очков за «Басконию». Новичок команды Закари Перрен в дебютном матче Евролиги оформил дабл-дабл — 11 очков и 12 подборов. Самым результативным игроком «Анадолу Эфес» стал Джордан Лойд с 16 очками.

Это первая победа «Басконии» в Евролиге под руководством Велимира Перасовича, который вернулся в клуб ранее в этом сезоне. После матча испанская команда имеет две победы и 12 поражений, тогда как «Анадолу Эфес» — шесть побед и восемь поражений.

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