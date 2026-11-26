Ирландская группа U2 во время шоу в перерыве первого в истории NFL матча в канун Дня благодарения воссоздала дуэт Боно с Долли Партон. Центральным номером 10-минутного выступления стала композиция Torn: Боно пел вживую, а голос Партон звучал в записи, сделанной прошлым летом.

Три песни за 10 минут

Выступление состоялось между таймами матча Los Angeles Rams и Green Bay Packers, который эксклюзивно транслировал Netflix. U2 исполнили три композиции: сокращенную версию Sunday Bloody Sunday, Torn и Where the Streets Have No Name. Torn стала единственной песней с нового альбома группы в этом сете.

Во время Torn на трех больших занавесях, окружавших сцену на 50-ярдовой линии поля, проецировались изображения Долли Партон. В постановке приняли участие около ста статистов, сформировавших движущийся хор. К U2 также присоединилось вокальное трио Womack Sisters, номинированное на Grammy в категории лучшего нового исполнителя.

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Во время Sunday Bloody Sunday Womack Sisters исполнили более мрачную интерполяцию песни The Supremes Stop in the Name of Love. В конце выступления занавеси опустились на поле, а участники постановки образовали вокруг платформы группы три концентрических круга во время Where the Streets Have No Name.

Новый альбом и возвращение в NFL

Как сообщает Variety, U2 и их команда сами обратились в NFL с идеей такого шоу. Выступление состоялось вскоре после релиза 13 ноября альбома Carnaval de Luz — первой пластинки группы с новым материалом за девять лет. Альбом дебютировал на четвертой позиции чарта Billboard 200.

Это было третье выступление U2 в сотрудничестве с NFL и первое за два десятилетия. В 2002 году группа выступила в перерыве Super Bowl, посвятив номер жертвам терактов 11 сентября. В 2006 году U2 выступили в честь открытия Louisiana Superdome после урагана Katrina.

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