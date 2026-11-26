爱尔兰乐队U2在NFL历史上首场感恩节前夜比赛的中场表演中，重现了博诺与多莉·帕顿的二重唱。这场10分钟演出的核心曲目是Torn：博诺现场演唱，而帕顿的声音则来自去年夏天录制的音频。

10分钟演唱三首歌

演出在洛杉矶公羊队与绿湾包装工队比赛的上下半场之间举行，该比赛由Netflix独家转播。U2演唱了三首歌曲：缩短版的Sunday Bloody Sunday、Torn和Where the Streets Have No Name。Torn是此次曲目单中唯一一首出自乐队新专辑的歌曲。

演唱Torn期间，舞台设在球场50码线处，环绕舞台的三块大型幕布上投射了多莉·帕顿的影像。约100名临时演员参与了演出，组成了一个移动中的合唱团。获提名Grammy最佳新人奖的女子声乐三人组Womack Sisters也加入了U2。

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在Sunday Bloody Sunday期间，Womack Sisters演绎了The Supremes歌曲Stop in the Name of Love更阴郁的插入段。演出结束时，幕布降落到球场上，在Where the Streets Have No Name期间，演出参与者围绕乐队的平台形成了三个同心圆。

新专辑与重返NFL

据Variety报道，U2及其团队主动向NFL提出了举办这类表演的想法。此次演出在11月13日发行专辑Carnaval de Luz后不久举行，这是乐队九年来首张收录新材料的唱片。该专辑首周进入Billboard 200榜单第四位。

这是U2第三次与NFL合作演出，也是20年来首次。2002年，乐队在Super Bowl中场表演中演出，并将节目献给9·11恐怖袭击的遇难者。2006年，U2在飓风Katrina后为Louisiana Superdome重新开放而演出。

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