Irlandzki zespół U2 podczas show w przerwie pierwszego w historii NFL meczu w przeddzień Święta Dziękczynienia odtworzył duet Bono z Dolly Parton. Centralnym punktem 10-minutowego występu był utwór Torn: Bono śpiewał na żywo, a głos Parton odtworzono z nagrania zrealizowanego ubiegłego lata.

Trzy piosenki w 10 minut

Występ odbył się między połowami meczu Los Angeles Rams z Green Bay Packers, transmitowanego na wyłączność przez Netflix. U2 wykonali trzy utwory: skróconą wersję Sunday Bloody Sunday, Torn oraz Where the Streets Have No Name. Torn był jedyną piosenką z nowego albumu zespołu w tym secie.

Podczas Torn na trzech dużych kurtynach otaczających scenę na 50. jardzie boiska wyświetlano wizerunki Dolly Parton. W produkcji wzięło udział około stu statystów, którzy utworzyli chór w ruchu. Do U2 dołączyło również wokalne trio Womack Sisters, nominowane do Grammy w kategorii najlepszego nowego artysty.

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Podczas Sunday Bloody Sunday Womack Sisters wykonały mroczniejszą interpolację utworu The Supremes Stop in the Name of Love. Pod koniec występu kurtyny opadły na boisko, a uczestnicy produkcji utworzyli wokół platformy zespołu trzy koncentryczne kręgi podczas Where the Streets Have No Name.

Nowy album i powrót do NFL

Jak informuje Variety, U2 i ich zespół sami zwrócili się do NFL z pomysłem na takie show. Występ odbył się krótko po wydaniu 13 listopada albumu Carnaval de Luz — pierwszej płyty zespołu z nowym materiałem od dziewięciu lat. Album zadebiutował na czwartym miejscu listy Billboard 200.

Był to trzeci występ U2 we współpracy z NFL i pierwszy od dwóch dekad. W 2002 roku zespół wystąpił podczas przerwy Super Bowl, dedykując występ ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września. W 2006 roku U2 wystąpili z okazji ponownego otwarcia Louisiana Superdome po huraganie Katrina.

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