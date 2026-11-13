Google разрешила подключать банковские счета к Gemini — Engadget

Google разрешила пользователям Gemini подключать к чат-боту свои банковские счета через интеграцию с Google Wallet. Функция предназначена для предоставления более персонализированных ответов о личных финансах, а не для совершения покупок или платежей. Об этом сообщает Engadget.

Анализ расходов и подписок

После подключения счетов пользователи смогут задавать Gemini вопросы об операциях и расходах. Google приводит пример поиска повышения стоимости определенной подписки. Чат-бот также может помочь выявить ненужные регулярные расходы.

Компания заявляет, что Gemini способен составлять бюджеты на определенные периоды. В ответах могут отображаться динамические графики движения средств, распределения активов и других финансовых показателей. Среди возможных сценариев Google также называет планирование бюджета на праздничные расходы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Доступ только для чтения

Новый инструмент предоставляет Gemini доступ к данным счетов только для чтения. Чат-бот не может переводить, управлять или инвестировать средства пользователя. Подключение является добровольным, а функцию можно включать и выключать в настройках.

Интеграцию уже разворачивают в веб-версии и мобильных приложениях. Google также сообщила о партнерстве с финтех-компанией Plaid, которое должно помочь пользователям получать более глубокие выводы на основе финансовых данных.

Читай нас в