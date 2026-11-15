В Культурном фонде в Абу-Даби, ОАЭ, представили персональную выставку эмиратской скульпторки Шайхи Аль-Мазруи Two Horizons. Экспозиция объединяет ранее созданные работы и новые произведения, выполненные на заказ, и продлится до 18 июля 2027 года, сообщает The National.

Горизонт и восприятие

Выставку готовили около года. Ее куратором стала Рим Фадда; вместе с ней работали Нур Аль-Мхайри, Пас Монхе и ассистентка куратора Афра Саиф Аль-Мазруи. Проект состоит из четырех частей, размещенных в атриуме и внутренних галереях здания.

Название Two Horizons связано с интересом художницы к горизонту и тем, как его вид зависит от точки наблюдения. Новая работа Fragmented Horizons состоит из жердей из окисленной стали, которые формируют в пространстве здания искусственную линию горизонта. Инсталляция Water Was Never Blue отсылает к цианометру — прибору XVIII века для изучения вариаций цвета неба.

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Камень, напоминающий воду

Среди представленных работ — инсталляция A Throw of the Dice Will Never Abolish Chance, выполненная из черного нефритового мрамора. Скульптура напоминает поверхность воды с легкими волнами, хотя она вырезана из тяжелого камня. Работу создали для Aichi Triennale в Японии: мрамор обрабатывали водяными струями и оборудованием с компьютерным управлением, а затем полировали вручную.

Финальный раздел экспозиции, In Geometry of a Fold, содержит скульптуры из складной стали с покрытием. В частности, Architectonics of a Fold напоминает увеличенную смятую бумагу или ткань. Выставка охватывает работы, созданные более чем за десятилетие, и исследует, как промышленные материалы могут приобретать вид мягких, хрупких или почти невесомых форм.

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