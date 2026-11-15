阿联酋阿布扎比文化基金会推出了阿联酋雕塑家沙伊哈·阿尔·马兹鲁伊的个人展览《双重地平线》（Two Horizons）。展览汇集了此前创作的作品和新近委托创作的作品，将持续至2027年7月18日，《The National》报道。

地平线与感知

该展览筹备了约一年。策展人为里姆·法达；努尔·阿尔·姆海里、帕斯·蒙赫和策展助理阿夫拉·赛义夫·阿尔·马兹鲁伊与她共同工作。该项目由四个部分组成，分布在建筑的中庭和内部展厅中。

《双重地平线》这一名称与艺术家对地平线的兴趣有关，也与地平线的外观如何取决于观察点有关。新作品《碎片化地平线》（Fragmented Horizons）由氧化钢杆组成，在建筑空间中形成一条人工地平线。装置作品《水从未是蓝色》（Water Was Never Blue）指向色度计——一种用于研究天空颜色变化的18世纪仪器。

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形似水的石头

展出的作品包括由黑色翡翠大理石制成的装置《一次掷骰子永远不会废除偶然》（A Throw of the Dice Will Never Abolish Chance）。这件雕塑宛如带有轻微波纹的水面，尽管它由沉重的石材雕刻而成。该作品为日本爱知三年展创作：大理石经水射流和计算机控制设备加工，随后再手工抛光。

展览的最后部分《折叠的几何学》（In Geometry of a Fold）包含由带涂层折叠钢材制成的雕塑。尤其是《折叠的构筑》（Architectonics of a Fold），看起来像被放大的皱纸或布料。展览涵盖十余年间创作的作品，并探讨工业材料如何能够呈现柔软、脆弱或近乎无重量的形态。

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