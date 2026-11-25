阿纳多卢通讯社援引《亚马孙合作条约组织》的消息称，10月，亚马孙流域73%的地区降雨量低于平均水平。火点数量较去年增长82.6%，接近2.4万个。该流域平均气温比正常水平高1.32°C。

太平洋强厄尔尼诺现象使该地区高温与降雨减少叠加，导致河流水位下降、森林干涸。NASA于10月表示，自9月以来，与厄尔尼诺相关的干旱助推巴西亚马孙部分地区森林火灾急剧增加。烟雾笼罩马瑙斯和圣塔伦两座城市，危险的空气污染导致学校关闭、公共活动取消。

至2027年初的预测

预报员预计，厄尔尼诺将持续异常强劲至2026年底和2027年初，这一时期亚马孙许多地区本应进入雨季。其影响可能扰乱降雨的季节性回归，延长干旱，并推迟河流和森林的恢复。

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根据美国国家海洋和大气管理局的数据，赤道太平洋关键区域的海表温度比平均值高2.5°C。当前厄尔尼诺强度超过自1950年以来记录的此前事件的概率估计约为60%。

火灾和缺水风险

奥尔巴尼大学大气科学教授保罗·朗迪指出，如此强度的厄尔尼诺可能导致亚马孙生物群系部分地区降雨减少、气温升高和气候更加干燥。这将威胁农作物歉收、依赖地下水的社区面临缺水、河流水位降至极低水平，并增加原始森林发生火灾的风险。

根据Monitoring the Andes Amazon Program的数据，在2015年强厄尔尼诺之后，2016年有176万公顷原始森林被烧毁。在2023年底的强事件之后，2024年的火灾影响了280万公顷原始森林。朗迪强调，政府和当地社区仍有时间为可能进一步出现的缺水和火灾做准备。

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