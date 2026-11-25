В бассейне Амазонки на 73% территорий в октябре зафиксировали осадки ниже среднего уровня, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Организацию договора о сотрудничестве в Амазонии. Число очагов пожаров выросло на 82,6% по сравнению с прошлым годом — почти до 24 тысяч. Средняя температура в бассейне была на 1,32 °C выше нормы.

Сильное Эль-Ниньо в Тихом океане сочетает для региона жару со снижением количества осадков, из-за чего уровень воды в реках падает, а леса пересыхают. В октябре NASA сообщало, что связанная с Эль-Ниньо засуха с сентября способствовала резкому росту лесных пожаров в части бразильской Амазонии. Дым накрывал города Манаус и Сантарен, а опасное загрязнение воздуха привело к закрытию школ и отмене публичных мероприятий.

Прогноз до начала 2027 года

Синоптики ожидают, что Эль-Ниньо будет оставаться исключительно сильным до конца 2026 года и в начале 2027-го — в период, когда во многих районах Амазонии должен начаться сезон дождей. Его влияние может нарушить сезонное возвращение осадков, продлить засуху и задержать восстановление рек и лесов.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, температура поверхности моря в ключевой части экваториального Тихого океана была на 2,5 °C выше среднего показателя. Вероятность того, что нынешнее Эль-Ниньо превзойдет по силе предыдущие явления, зафиксированные с 1950 года, оценивали примерно в 60%.

Риск пожаров и нехватки воды

Профессор атмосферных наук Университета Олбани Пол Раунди отметил, что Эль-Ниньо такой силы может вызвать меньше осадков, более высокие температуры и более сухой климат в части амазонского биома. Это угрожает неурожаем, дефицитом воды для общин, зависящих от грунтовых вод, критически низким уровнем рек и повышенным риском пожаров в первичных лесах.

По данным программы Monitoring the Andes Amazon Program, после сильного Эль-Ниньо 2015 года в 2016-м сгорело 1,76 млн гектаров первичных лесов. После сильного явления в конце 2023 года пожары в 2024-м затронули 2,8 млн гектаров первичного леса. Раунди подчеркнул, что у правительств и местных общин еще есть время подготовиться к возможному дальнейшему дефициту воды и пожарам.

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