W dorzeczu Amazonki na 73% obszarów w październiku odnotowano opady poniżej średniej, informuje Anadolu Agency, powołując się na Organizację Traktatu o Współpracy Amazońskiej. Liczba ognisk pożarów wzrosła o 82,6% w porównaniu z ubiegłym rokiem, do niemal 24 tys. Średnia temperatura w dorzeczu była o 1,32 °C wyższa od normy.

Silne El Niño na Oceanie Spokojnym łączy w tym regionie upały z ograniczeniem opadów, przez co poziom wody w rzekach spada, a lasy wysychają. W październiku NASA informowała, że susza związana z El Niño przyczyniła się od września do gwałtownego wzrostu pożarów lasów w części brazylijskiej Amazonii. Dym pokrył miasta Manaus i Santarém, a niebezpieczne zanieczyszczenie powietrza doprowadziło do zamknięcia szkół i odwołania wydarzeń publicznych.

Prognoza do początku 2027 roku

Synoptycy oczekują, że El Niño pozostanie wyjątkowo silne do końca 2026 roku i na początku 2027 roku, czyli w okresie, gdy w wielu rejonach Amazonii powinien rozpocząć się sezon deszczowy. Jego wpływ może zakłócić sezonowy powrót opadów, przedłużyć suszę i opóźnić odbudowę rzek oraz lasów.

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Według amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej temperatura powierzchni morza w kluczowej części równikowego Pacyfiku była o 2,5 °C wyższa od średniej. Prawdopodobieństwo, że obecne El Niño przewyższy pod względem siły wcześniejsze zjawiska odnotowane od 1950 roku, oceniano na około 60%.

Ryzyko pożarów i niedoboru wody

Profesor nauk atmosferycznych Uniwersytetu Albany Paul Roundy zauważył, że El Niño o takiej sile może spowodować mniej opadów, wyższe temperatury i bardziej suchy klimat w części biomu amazońskiego. Grozi to nieurodzajem, deficytem wody dla społeczności zależnych od wód gruntowych, krytycznie niskim poziomem rzek oraz zwiększonym ryzykiem pożarów w lasach pierwotnych.

Według programu Monitoring the Andes Amazon Program po silnym El Niño z 2015 roku w 2016 roku spłonęło 1,76 mln hektarów lasów pierwotnych. Po silnym zjawisku pod koniec 2023 roku pożary w 2024 roku dotknęły 2,8 mln hektarów lasu pierwotnego. Roundy podkreślił, że rządy i lokalne społeczności nadal mają czas, aby przygotować się na możliwe dalsze niedobory wody i pożary.

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