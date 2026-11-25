在美国纳斯达克100指数期货下跌的背景下，11月25日，以太币和去中心化金融代币的跌幅约为比特币的两倍。自UTC当日开始以来，比特币下跌1.2%，以太币下跌2.2%，CoinDesk DeFi Select指数下跌2.6%，CoinDesk报道。

股市压力

纳斯达克100指数期货下跌2.1%。此前，受美国可能对包括中国和欧盟在内的主要贸易伙伴征收新关税的消息影响，韩国Kospi指数下跌超过6%。

Bitunix分析师Dean Chen援引高盛的估计表示，趋势跟踪型基金可能在未来五个交易日内再出售680亿美元的全球股票。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据Farside Investors的数据，美国现货比特币ETF周二录得2.314亿美元资金流出，为连续第六个交易日出现资金流出。其中，贝莱德IBIT基金占1.753亿美元。11月此类基金的累计资金流出约为49.4亿美元。

减少头寸

过去24小时，加密货币期货交易量下降26.6%，至2023亿美元，未平仓合约规模下降1.9%，至1008亿美元。清算金额为3.495亿美元，其中79.5%为多头头寸。CoinDesk指出，交易量和清算的下降更像是自愿减少头寸，而非恐慌性抛售。

在个别资产中，Uniswap代币下跌4.4%，Lighter下跌3.3%，Ethena下跌3.2%。Hyperliquid下跌7.3%，Solana下跌4.5%。CoinDesk 80指数在24小时内下跌2.9%，而比特币下跌1.6%。CoinMarketCap恐惧与贪婪指数处于8点，符合“极度恐惧”状态。

关注我们在