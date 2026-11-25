W obliczu spadku kontraktów futures na Nasdaq-100 w USA ether i tokeny zdecentralizowanych finansów 25 listopada traciły około dwa razy więcej niż bitcoin. Od początku doby według UTC bitcoin spadł o 1,2%, podczas gdy ether o 2,2%, a indeks CoinDesk DeFi Select o 2,6%, poinformował CoinDesk.

Presja rynku akcji

Kontrakty futures na indeks Nasdaq-100 spadły o 2,1%. Nastąpiło to po spadku południowokoreańskiego indeksu Kospi o ponad 6% w związku z doniesieniami, że USA mogą wprowadzić nowe cła dla głównych partnerów handlowych, w tym Chin i Unii Europejskiej.

Analityk Bitunix Dean Chen, powołując się na szacunki Goldman Sachs, powiedział, że fundusze podążające za trendem mogą sprzedać kolejne 68 mld dolarów globalnych akcji w ciągu następnych pięciu sesji handlowych.

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Amerykańskie spotowe ETF-y na bitcoina odnotowały we wtorek odpływ 231,4 mln dolarów — szóstą z rzędu sesję odpływów, według danych Farside Investors. Na fundusz IBIT firmy BlackRock przypadło 175,3 mln dolarów. Łączny odpływ z takich funduszy w listopadzie wyniósł około 4,94 mld dolarów.

Redukcja pozycji

W ciągu ostatnich 24 godzin wolumen handlu kontraktami futures na kryptowaluty zmniejszył się o 26,6%, do 202,3 mld dolarów, a wartość otwartych pozycji spadła o 1,9%, do 100,8 mld dolarów. Likwidacje wyniosły 349,5 mln dolarów, przy czym 79,5% dotyczyło długich pozycji. CoinDesk zauważa, że spadek wolumenów handlu i likwidacji bardziej przypomina dobrowolne ograniczanie pozycji niż paniczną wyprzedaż.

Wśród poszczególnych aktywów token Uniswap spadł o 4,4%, Lighter o 3,3%, a Ethena o 3,2%. Hyperliquid stracił 7,3%, a Solana — 4,5%. Indeks CoinDesk 80 spadł o 2,9% w ciągu 24 godzin, wobec 1,6% w przypadku bitcoina. Indeks strachu i chciwości CoinMarketCap znajdował się na poziomie 8 punktów, co odpowiada stanowi „ekstremalnego strachu”.

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