На фоне падения фьючерсов на Nasdaq-100 в США эфир и токены децентрализованных финансов 25 ноября теряли примерно вдвое больше, чем биткоин. С начала суток по UTC биткоин снизился на 1,2%, тогда как эфир — на 2,2%, а индекс CoinDesk DeFi Select — на 2,6%, сообщает CoinDesk.

Давление фондового рынка

Фьючерсы на индекс Nasdaq-100 снизились на 2,1%. Это произошло после падения южнокорейского индекса Kospi более чем на 6% на фоне сообщений о том, что США могут ввести новые пошлины для крупных торговых партнеров, в частности Китая и Европейского Союза.

Аналитик Bitunix Дин Чен со ссылкой на оценки Goldman Sachs заявил, что фонды, следующие за трендом, могут продать еще $68 млрд глобальных акций в течение следующих пяти торговых сессий.

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Американские спотовые биткоин-ETF во вторник зафиксировали отток $231,4 млн — шестую подряд сессию оттока, согласно данным Farside Investors. На фонд BlackRock IBIT пришлось $175,3 млн. Совокупный отток из таких фондов в ноябре составил около $4,94 млрд.

Сокращение позиций

За последние 24 часа объем торговли криптовалютными фьючерсами сократился на 26,6% — до $202,3 млрд, а объем открытых позиций снизился на 1,9%, до $100,8 млрд. Ликвидации составили $349,5 млн, причем 79,5% пришлось на длинные позиции. CoinDesk отмечает, что снижение объемов торговли и ликвидаций больше похоже на добровольное сокращение позиций, чем на паническую распродажу.

Среди отдельных активов токен Uniswap снизился на 4,4%, Lighter — на 3,3%, Ethena — на 3,2%. Hyperliquid потерял 7,3%, а Solana — 4,5%. Индекс CoinDesk 80 снизился на 2,9% за 24 часа против 1,6% у биткоина. Индекс страха и жадности CoinMarketCap находился на уровне 8 пунктов, что соответствует состоянию «экстремального страха».

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