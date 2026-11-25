受美国人工智能领域投资热潮影响，欧元汇率在本周初一度跌破1.09美元，降至2025年4月以来的最低水平。正如Tagesschau报道所称，这不仅反映了欧洲共同货币的疲软，也反映出资本流入美国推动美元走强。

VP Bank首席经济学家托马斯·吉策尔将这一局面称为“AI美元”。他表示，美国正在吸引大量资本，这对美元形成支撑。荷兰银行ING估计，美国今年约三分之一的经济增长可能与AI热潮有关。

美国增长与利率预期

根据欧盟统计局数据，自2026年初以来，美国经济增长2%，而欧元区经济增长1%，德国经济增长0.9%。第三季度，美国国内生产总值较上一季度增长0.8%，欧元区增长0.4%，德国增长0.2%。

德国商业银行外汇和大宗商品分析部门负责人杜兰·阮也将强势美元与美国利率预期上升联系起来。金融市场预计，美联储还将加息两次，分别在12月和2027年春季。更高的利率使美元计价资产对投资者更具吸引力。

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对进口和储蓄的影响

欧元走弱可能会支持德国出口商，因为其产品在国外会变得更便宜。但德国联邦银行认为，这一影响有限：价格竞争力恶化最多只能解释近年来德国出口疲软的四分之一。

对企业和消费者而言，欧元贬值意味着进口成本上升，尤其是能源，以及电子产品和其他商品。根据德国联邦银行的计算，如果通胀超过3%，欧元兑主要贸易伙伴货币贬值1%，可能在一年内使欧元区消费者价格额外上涨约0.25%。

目前，持有未进行货币对冲的美国股票或ETF的投资者受益于强势美元，因为美国资产按欧元折算后价格更高。不过，阮认为，AI热潮若减弱，可能导致资本迅速流出美国并对美元构成压力，投资者的汇率优势可能随之消失。

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