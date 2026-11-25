На фоне инвестиционного бума в сфере искусственного интеллекта в США курс евро в начале недели временно опустился ниже 1,09 доллара, до самого низкого уровня с апреля 2025 года. Как сообщает Tagesschau, это отражает не только слабость единой европейской валюты, но и укрепление доллара вследствие притока капитала в США.

Главный экономист VP Bank Томас Гитцель охарактеризовал ситуацию как «ИИ-доллар». По его словам, США привлекают значительные объемы капитала, что поддерживает американскую валюту. По оценке нидерландского банка ING, около трети экономического роста США в этом году может быть связано с бумом ИИ.

Рост США и ожидания по ставкам

По данным Eurostat, с начала 2026 года экономика США выросла на 2%, тогда как экономика еврозоны — на 1%, а Германии — на 0,9%. В третьем квартале ВВП США вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, еврозоны — на 0,4%, Германии — на 0,2%.

Руководитель отдела валютного и сырьевого анализа Commerzbank Тху Лан Нгуен также связывает сильный доллар с ростом ожиданий относительно ставок в США. Финансовые рынки ожидают еще двух повышений ставки Федеральной резервной системой — в декабре и весной 2027 года. Более высокие ставки делают активы в долларах более привлекательными для инвесторов.

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Влияние на импорт и сбережения

Более слабый евро может поддержать немецких экспортеров, поскольку их продукция за рубежом становится дешевле. В то же время Бундесбанк считает этот эффект ограниченным: ухудшение ценовой конкурентоспособности объясняет не более четверти слабости немецкого экспорта последних лет.

Для компаний и потребителей более дешевый евро означает более дорогой импорт, прежде всего энергоносителей, а также электроники и других товаров. По расчетам Бундесбанка, обесценение евро на 1% по отношению к валютам ключевых торговых партнеров может в течение года дополнительно повысить потребительские цены в еврозоне примерно на 0,25%, если инфляция превышает 3%.

Владельцы американских акций или ETF без валютного хеджирования сейчас выигрывают от сильного доллара, поскольку американские активы дорожают в пересчете на евро. В то же время, по оценке Нгуен, ослабление бума ИИ может вызвать быстрый отток капитала из США и давление на доллар, из-за чего валютное преимущество для инвесторов может исчезнуть.

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