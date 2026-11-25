W związku z boomem inwestycyjnym w dziedzinie sztucznej inteligencji w USA kurs euro na początku tygodnia przejściowo spadł poniżej 1,09 dolara, do najniższego poziomu od kwietnia 2025 roku. Jak podaje Tagesschau, odzwierciedla to nie tylko słabość wspólnej europejskiej waluty, ale także umocnienie dolara wskutek napływu kapitału do USA.

Główny ekonomista VP Bank Thomas Gitzel określił sytuację mianem „dolara AI”. Według niego USA przyciągają znaczne ilości kapitału, co wspiera amerykańską walutę. Według szacunków holenderskiego banku ING około jedna trzecia wzrostu gospodarczego USA w tym roku może być związana z boomem AI.

Wzrost w USA i oczekiwania dotyczące stóp

Według danych Eurostatu od początku 2026 roku gospodarka USA wzrosła o 2%, podczas gdy gospodarka strefy euro o 1%, a gospodarka Niemiec o 0,9%. W trzecim kwartale PKB USA wzrósł o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem, strefy euro o 0,4%, a Niemiec o 0,2%.

Szefowa działu analiz walut i surowców Commerzbanku Thu Lan Nguyen również wiąże silnego dolara ze wzrostem oczekiwań dotyczących stóp procentowych w USA. Rynki finansowe oczekują jeszcze dwóch podwyżek stóp przez System Rezerwy Federalnej — w grudniu i wiosną 2027 roku. Wyższe stopy sprawiają, że aktywa denominowane w dolarach są bardziej atrakcyjne dla inwestorów.

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Wpływ na import i oszczędności

Słabsze euro może wspierać niemieckich eksporterów, ponieważ ich produkty stają się tańsze za granicą. Jednocześnie Bundesbank uważa ten efekt za ograniczony: pogorszenie konkurencyjności cenowej wyjaśnia nie więcej niż jedną czwartą słabości niemieckiego eksportu w ostatnich latach.

Dla przedsiębiorstw i konsumentów tańsze euro oznacza droższy import, przede wszystkim nośników energii, a także elektroniki i innych towarów. Według obliczeń Bundesbanku osłabienie euro o 1% względem walut kluczowych partnerów handlowych może w ciągu roku dodatkowo podnieść ceny konsumpcyjne w strefie euro o około 0,25%, jeśli inflacja przekracza 3%.

Posiadacze amerykańskich akcji lub ETF-ów bez zabezpieczenia walutowego obecnie korzystają na silnym dolarze, ponieważ amerykańskie aktywa drożeją w przeliczeniu na euro. Jednocześnie, według Nguyen, osłabienie boomu AI może spowodować szybki odpływ kapitału z USA i presję na dolara, przez co przewaga walutowa dla inwestorów może zniknąć.

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