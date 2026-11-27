W Bośni i Hercegowinie 37-letni Igor Dodik został nominowany na stanowisko szefa rządu Republiki Serbskiej, zdominowanej przez Serbów części kraju. Nowy prezydent Republiki Serbskiej Savo Minić powierzył mu zadanie utworzenia rządu do końca roku. Jak informuje Tagesschau, decyzję musi jeszcze zatwierdzić parlament, jednak ze względu na układ sił akceptacja kandydatury jest uważana za prawdopodobną.

Igor Dodik nazwał to zadanie wielkim zaszczytem i znaczną odpowiedzialnością. Jak powiedział, mieszkańcy oczekują godnego życia za pensje i emerytury, a także wysokiej jakości systemów ochrony zdrowia i edukacji.

Wpływ rodziny Dodików

Jego ojciec, były prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik, przez ponad 20 lat miał wpływy w regionie. W sierpniu 2025 roku został usunięty ze stanowiska prezydenta po wprowadzeniu nielegalnych ustaw, które według źródła miały na celu oddzielenie Republiki Serbskiej od Bośni i Hercegowiny oraz destabilizację regionu.

Milorad Dodik ma zakaz wjazdu do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii i Słowenii. Jednocześnie jego partia SNSD na początku października wygrała wybory parlamentarne i prezydenckie w Republice Serbskiej.

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Igor Dodik był objęty sankcjami USA w latach 2023–2025. Strona amerykańska twierdziła, że pomagał ojcu w sprawach korupcyjnych i tworzeniu systemu patronatu gospodarczego. Według dziennikarskich śledztw Igor Dodik posiada lub kontroluje firmy z sektorów rolnictwa, handlu hurtowego i IT.

Krytyka kandydatury

Niezależny dziennikarz z Republiki Serbskiej Aleksandar Trifunović uważa, że Milorad Dodik dąży do zachowania politycznej kontroli za pośrednictwem syna. Według jego oceny Dodik kontroluje wielki biznes i największą partię polityczną regionu oraz dąży do zdobycia dwóch trzecich miejsc w parlamencie.

Sam Milorad Dodik odrzuca twierdzenia o dziedzicznym przekazaniu władzy. Oświadczył, że jego syn zdobył najwięcej indywidualnych głosów w wyborach, ma wykształcenie ekonomiczne zdobyte w Mediolanie oraz poparcie SNSD i partnerów koalicyjnych. Przeciwnicy Dodika w Republice Serbskiej i innych częściach Bośni i Hercegowiny krytykują nominację Igora Dodika, nazywając ją oznaką tworzenia się politycznej dynastii.

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