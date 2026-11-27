У Боснії і Герцеговині 37-річного Ігоря Додіка висунули на посаду голови уряду Республіки Сербської — сербсько-домінованої частини країни. Новий президент Республіки Сербської Саво Мініч доручив йому сформувати уряд до кінця року. Як повідомляє Tagesschau, це рішення ще має затвердити парламент, однак через розподіл сил схвалення кандидатури вважають імовірним.

Ігор Додік назвав доручення великою честю та значною відповідальністю. За його словами, жителі очікують гідного життя на зарплати й пенсії, а також якісних систем охорони здоров’я та освіти.

Вплив родини Додіків

Його батько, колишній президент Республіки Сербської Мілорад Додік, понад 20 років мав вплив у регіоні. У серпні 2025 року його усунули з посади президента після запровадження незаконних законів, які, за даними джерела, були спрямовані на відокремлення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини та дестабілізацію регіону.

Мілорад Додік має заборони на в’їзд до Німеччини, Великої Британії, Австрії та Словенії. Водночас його партія СНСД на початку жовтня перемогла на парламентських і президентських виборах у Республіці Сербській.

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Ігор Додік перебував під санкціями США у 2023–2025 роках. Американська сторона стверджувала, що він допомагав батькові в корупційних справах і створенні системи економічного патронажу. За даними журналістських розслідувань, Ігор Додік володіє або контролює компанії у сферах сільського господарства, оптової торгівлі та ІТ.

Критика кандидатури

Незалежний журналіст із Республіки Сербської Александар Трифунович вважає, що Мілорад Додік прагне зберегти політичний контроль через сина. За його оцінкою, Додік контролює великий бізнес і найбільшу політичну партію регіону та прагне здобути дві третини місць у парламенті.

Сам Мілорад Додік відкидає твердження про передачу влади у спадок. Він заявив, що його син здобув найбільше персональних голосів на виборах, має економічну освіту, отриману в Мілані, та підтримку СНСД і коаліційних партнерів. Опоненти Додіка в Республіці Сербській та інших частинах Боснії і Герцеговини критикують висунення Ігоря Додіка, називаючи це ознакою формування політичної династії.

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