В Боснии и Герцеговине 37-летнего Игоря Додика выдвинули на должность главы правительства Республики Сербской — части страны с преобладающим сербским населением. Новый президент Республики Сербской Саво Минич поручил ему сформировать правительство до конца года. Как сообщает Tagesschau, это решение еще должен утвердить парламент, однако с учетом расстановки сил одобрение кандидатуры считают вероятным.

Игорь Додик назвал поручение большой честью и значительной ответственностью. По его словам, жители ожидают достойной жизни на зарплаты и пенсии, а также качественных систем здравоохранения и образования.

Влияние семьи Додиков

Его отец, бывший президент Республики Сербской Милорад Додик, более 20 лет имел влияние в регионе. В августе 2025 года его отстранили от должности президента после введения незаконных законов, которые, по данным источника, были направлены на отделение Республики Сербской от Боснии и Герцеговины и дестабилизацию региона.

Милораду Додику запрещен въезд в Германию, Великобританию, Австрию и Словению. В то же время его партия СНСД в начале октября победила на парламентских и президентских выборах в Республике Сербской.

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Игорь Додик находился под санкциями США в 2023–2025 годах. Американская сторона утверждала, что он помогал отцу в коррупционных делах и создании системы экономического патронажа. По данным журналистских расследований, Игорь Додик владеет или контролирует компании в сферах сельского хозяйства, оптовой торговли и ИТ.

Критика кандидатуры

Независимый журналист из Республики Сербской Александар Трифунович считает, что Милорад Додик стремится сохранить политический контроль через сына. По его оценке, Додик контролирует крупный бизнес и крупнейшую политическую партию региона и стремится получить две трети мест в парламенте.

Сам Милорад Додик отвергает утверждения о передаче власти по наследству. Он заявил, что его сын получил наибольшее количество персональных голосов на выборах, имеет экономическое образование, полученное в Милане, и поддержку СНСД и партнеров по коалиции. Оппоненты Додика в Республике Сербской и других частях Боснии и Герцеговины критикуют выдвижение Игоря Додика, называя это признаком формирования политической династии.

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