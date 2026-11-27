在波斯尼亚和黑塞哥维那，37岁的伊戈尔·多迪克被提名担任塞族共和国政府首脑。塞族共和国是该国以塞尔维亚人为主的地区。塞族共和国新任总统萨沃·米尼奇委托他在年底前组建政府。正如Tagesschau报道，该决定仍须获得议会批准，但鉴于力量对比，提名获批被认为很有可能。

伊戈尔·多迪克称这项委任是一项巨大荣誉和重大责任。他表示，居民期待依靠工资和养老金过上体面的生活，并拥有高质量的医疗和教育体系。

多迪克家族的影响力

他的父亲、塞族共和国前总统米洛拉德·多迪克在该地区拥有超过20年的影响力。2025年8月，在出台非法法律后，他被免去总统职务。据消息来源称，这些法律旨在使塞族共和国脱离波斯尼亚和黑塞哥维那，并破坏该地区稳定。

米洛拉德·多迪克被禁止进入德国、英国、奥地利和斯洛文尼亚。与此同时，他所属的SNSD党在10月初赢得了塞族共和国的议会和总统选举。

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伊戈尔·多迪克在2023年至2025年期间受到美国制裁。美方声称，他协助父亲参与腐败事务并建立经济庇护体系。根据新闻调查，伊戈尔·多迪克拥有或控制农业、批发贸易和IT领域的公司。

对提名的批评

来自塞族共和国的独立记者亚历山大·特里富诺维奇认为，米洛拉德·多迪克试图通过儿子维持政治控制。他评估称，多迪克控制着大型企业和该地区最大的政党，并寻求获得议会三分之二席位。

米洛拉德·多迪克本人否认了权力世袭的说法。他表示，其儿子在选举中获得最多个人选票，拥有在米兰获得的经济学学历，并得到SNSD及联合执政伙伴的支持。多迪克在塞族共和国及波斯尼亚和黑塞哥维那其他地区的反对者批评提名伊戈尔·多迪克，称这是形成政治王朝的迹象。

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