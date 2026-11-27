Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykrył zwarty, niezwykle czerwony obiekt CW-LRD-z10, którego światło zostało wyemitowane, gdy Wszechświat miał około 450 milionów lat. Jak podaje Live Science, obiekt może należeć do klasy tak zwanych małych czerwonych kropek — tajemniczych źródeł we wczesnym Wszechświecie, które według jednej z wiodących hipotez mogą zawierać czarne dziury aktywnie pochłaniające materię.

Przesunięcie ku czerwieni określono na podstawie widma

Naukowcy ustalili spektroskopowe przesunięcie ku czerwieni CW-LRD-z10 na poziomie 10,36. Wskaźnik ten świadczy o tym, że światło zarejestrowane przez teleskop zostało wyemitowane, gdy Wszechświat miał około 450 milionów lat. Pomiar opiera się na gwałtownym spadku jasności w widmie, który naukowcy zinterpretowali jako przerwę Lymana-alfa.

W poszukiwaniu bardziej odległych źródeł zespół wykorzystał w 2025 roku instrument średniej podczerwieni MIRI Teleskopu Jamesa Webba. Według pierwszego autora pracy, doktoranta Uniwersytetu Tokijskiego Takumiego Tanaki, CW-LRD-z10 był jedynym kandydatem wykrytym podczas tych poszukiwań.

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Natura obiektu nie została jeszcze ustalona

Za interpretacją jako małej czerwonej kropki przemawiają bardzo czerwony kolor obiektu w zakresie średniej podczerwieni, spadek w kształcie litery V w widmie, możliwa emisja żelaza oraz prawdopodobne linie emisyjne podobne do tych obserwowanych w innych małych czerwonych kropkach i aktywnych czarnych dziurach. Żadna z tych cech z osobna nie jest jednak ostatecznym dowodem.

Jednocześnie badacze nie zarejestrowali szerokich linii wodoru, uznawanych za charakterystyczną cechę małych czerwonych kropek: odpowiedni fragment widma nie został objęty obecnymi obserwacjami. Alternatywnymi wyjaśnieniami mogą być bliższa galaktyka ze starymi gwiazdami albo zwykła galaktyka, w której powstają gwiazdy, jednak autorzy zaznaczają, że warianty te gorzej odpowiadają dostępnym danym.

Nowe obserwacje z użyciem MIRI zaplanowano na 2027 rok. Mają one pomóc wykryć linie wodoru i tlenu oraz odróżnić rzeczywiście czerwone promieniowanie obiektu od efektu silnych linii widmowych.

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