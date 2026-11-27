Космический телескоп James Webb обнаружил компактный чрезвычайно красный объект CW-LRD-z10, свет которого был испущен, когда Вселенной было около 450 миллионов лет. Как сообщает Live Science, объект может относиться к классу так называемых малых красных точек — загадочных источников в ранней Вселенной, которые, согласно одной из ведущих гипотез, могут содержать черные дыры, активно поглощающие вещество.

Красное смещение определили по спектру

Исследователи установили спектроскопическое красное смещение CW-LRD-z10 на уровне 10,36. Такой показатель свидетельствует, что зафиксированный телескопом свет был испущен, когда Вселенной было примерно 450 миллионов лет. Измерение основано на резком падении яркости в спектре, которое ученые интерпретировали как разрыв Лайман-альфа.

Для поиска более удаленных источников команда в 2025 году использовала среднеинфракрасный прибор MIRI телескопа James Webb. По словам первого автора работы, докторанта Токийского университета Такуми Танаки, CW-LRD-z10 был единственным кандидатом, обнаруженным во время этого поиска.

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Природа объекта еще не установлена

В пользу версии о малой красной точке свидетельствуют очень красный цвет объекта в среднем инфракрасном диапазоне, V-образное снижение в спектре, возможное излучение железа и вероятные эмиссионные линии, похожие на те, которые наблюдаются у других малых красных точек и активных черных дыр. По отдельности ни один из этих признаков не является окончательным доказательством.

В то же время исследователи не зафиксировали широких водородных линий, которые считают характерным признаком малых красных точек: соответствующий участок спектра не попал в нынешние наблюдения. Альтернативными объяснениями могут быть более близкая галактика со старыми звездами или обычная галактика, в которой образуются звезды, однако авторы отмечают, что эти варианты хуже согласуются с имеющимися данными.

На 2027 год запланированы новые наблюдения с помощью MIRI. Они должны помочь обнаружить линии водорода и кислорода и отличить действительно красное излучение объекта от эффекта сильных спектральных линий.

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