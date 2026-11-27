Космічний телескоп James Webb виявив компактний надзвичайно червоний об’єкт CW-LRD-z10, світло якого було випромінене, коли Всесвіту було близько 450 мільйонів років. Як повідомляє Live Science, об’єкт може належати до класу так званих малих червоних точок — загадкових джерел у ранньому Всесвіті, які, за однією з провідних гіпотез, можуть містити чорні діри, що активно поглинають речовину.

Червоне зміщення визначили за спектром

Дослідники встановили спектроскопічне червоне зміщення CW-LRD-z10 на рівні 10,36. Такий показник свідчить, що зафіксоване телескопом світло було випромінене, коли Всесвіту було приблизно 450 мільйонів років. Вимірювання базується на різкому спаді яскравості у спектрі, який науковці інтерпретували як розрив Лайман-альфа.

Для пошуку віддаленіших джерел команда у 2025 році використала середньоінфрачервоний прилад MIRI телескопа James Webb. За словами першого автора роботи, докторанта Токійського університету Такумі Танаки, CW-LRD-z10 був єдиним кандидатом, виявленим під час цього пошуку.

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Природу об’єкта ще не встановили

На користь версії про малу червону точку свідчать дуже червоний колір об’єкта в середньому інфрачервоному діапазоні, V-подібне зниження у спектрі, можливе випромінювання заліза та ймовірні емісійні лінії, схожі на ті, що спостерігають в інших малих червоних точок і активних чорних дір. Окремо жодна з цих ознак не є остаточним доказом.

Водночас дослідники не зафіксували широких водневих ліній, які вважають характерною ознакою малих червоних точок: відповідна ділянка спектра не потрапила до нинішніх спостережень. Альтернативними поясненнями можуть бути ближча галактика зі старими зорями або звичайна галактика, де утворюються зорі, однак автори зазначають, що ці варіанти гірше узгоджуються з наявними даними.

На 2027 рік заплановано нові спостереження за допомогою MIRI. Вони мають допомогти виявити лінії водню й кисню та відрізнити справді червоне випромінювання об’єкта від ефекту сильних спектральних ліній.

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