詹姆斯·韦布空间望远镜发现了一个紧凑、极其红的天体CW-LRD-z10，其光线在宇宙约4.5亿岁时发出。正如Live Science报道，该天体可能属于所谓的“小红点”类别——早期宇宙中的神秘源。根据一种主要假说，它们可能包含正在积极吞噬物质的黑洞。

根据光谱确定红移

研究人员测定CW-LRD-z10的光谱红移为10.36。这一数值表明，望远镜记录到的光线是在宇宙约4.5亿岁时发出的。该测量基于光谱中亮度的急剧下降，科学家将其解释为莱曼α断裂。

为寻找更遥远的源，研究团队于2025年使用了詹姆斯·韦布空间望远镜的中红外仪器MIRI。论文第一作者、东京大学博士生田中拓海表示，CW-LRD-z10是此次搜寻中发现的唯一候选体。

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该天体的性质尚未确定

支持其为小红点的证据包括：该天体在中红外范围内呈现极红颜色、光谱中的V形下降、可能存在铁发射，以及可能存在与其他小红点和活跃黑洞中观测到的谱线相似的发射线。单独来看，这些迹象均不是决定性证据。

与此同时，研究人员没有记录到被认为是小红点特征的宽氢线：光谱的相应部分未被当前观测覆盖。其他解释可能是一个拥有老年恒星的较近星系，或一个正在形成恒星的普通星系，但作者指出，这些可能性与现有数据的吻合程度较低。

计划于2027年使用MIRI进行新的观测。这些观测应有助于发现氢和氧谱线，并区分该天体真正的红色辐射与强谱线造成的效应。

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