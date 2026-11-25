На тлі інвестиційного буму у сфері штучного інтелекту у США курс євро на початку тижня тимчасово опустився нижче 1,09 долара — до найнижчого рівня з квітня 2025 року. Як повідомляє Tagesschau, це відображає не лише слабкість спільної європейської валюти, а й зміцнення долара через приплив капіталу до США.

Головний економіст VP Bank Томас Гітцель охарактеризував ситуацію як «KI-Dollar». За його словами, США залучають значні обсяги капіталу, що підтримує американську валюту. За оцінкою нідерландського банку ING, близько третини економічного зростання США цього року може бути пов’язане з бумом ШІ.

Зростання США та очікування щодо ставок

За даними Eurostat, від початку 2026 року економіка США зросла на 2%, тоді як економіка єврозони — на 1%, а Німеччини — на 0,9%. У третьому кварталі ВВП США зріс на 0,8% порівняно з попереднім кварталом, єврозони — на 0,4%, Німеччини — на 0,2%.

Керівниця відділу валютного та сировинного аналізу Commerzbank Ту Лан Нгуєн також пов’язує сильний долар зі зростанням очікувань щодо ставок у США. Фінансові ринки очікують ще двох підвищень ставки Федеральною резервною системою — у грудні та навесні 2027 року. Вищі ставки роблять активи в доларах привабливішими для інвесторів.

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Вплив на імпорт і заощадження

Слабший євро може підтримати німецьких експортерів, оскільки їхня продукція за кордоном стає дешевшою. Водночас Бундесбанк вважає цей ефект обмеженим: погіршення цінової конкурентоспроможності пояснює не більш як чверть слабкості німецького експорту останніх років.

Для компаній і споживачів дешевший євро означає дорожчий імпорт, передусім енергоносії, а також електроніку й інші товари. За розрахунками Бундесбанку, знецінення євро на 1% щодо валют ключових торговельних партнерів може протягом року додатково підвищити споживчі ціни в єврозоні приблизно на 0,25%, якщо інфляція перевищує 3%.

Власники американських акцій або ETF без валютного хеджування нині виграють від сильного долара, оскільки американські активи дорожчають у перерахунку на євро. Водночас, за оцінкою Нгуєн, послаблення буму ШІ може спричинити швидкий відтік капіталу зі США та тиск на долар, через що валютна перевага для інвесторів може зникнути.

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