W Fundacji Kultury w Abu Zabi w ZEA zaprezentowano indywidualną wystawę emirackiej rzeźbiarki Shaikhy Al Mazrouei Two Horizons. Ekspozycja łączy wcześniej stworzone prace z nowymi dziełami wykonanymi na zamówienie i potrwa do 18 lipca 2027 roku, informuje The National.

Horyzont i percepcja

Wystawa była przygotowywana przez około rok. Jej kuratorką została Reem Fadda; współpracowali z nią Noor Al Mheiri, Paz Monje oraz asystentka kuratorki Afra Saif Al Mazrouei. Projekt składa się z czterech części rozmieszczonych w atrium i wewnętrznych galeriach budynku.

Tytuł Two Horizons wiąże się z zainteresowaniem artystki horyzontem oraz tym, jak jego wygląd zależy od punktu obserwacji. Nowa praca Fragmented Horizons składa się z prętów z oksydowanej stali, które tworzą w przestrzeni budynku sztuczną linię horyzontu. Instalacja Water Was Never Blue nawiązuje do cyjanometru — XVIII-wiecznego przyrządu do badania zmian barwy nieba.

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Kamień przypominający wodę

Wśród prezentowanych prac znajduje się instalacja A Throw of the Dice Will Never Abolish Chance, wykonana z czarnego marmuru jadeitowego. Rzeźba przypomina powierzchnię wody z lekkimi falami, choć została wyrzeźbiona z ciężkiego kamienia. Praca powstała na Aichi Triennale w Japonii: marmur obrabiano strumieniami wody i sprzętem sterowanym komputerowo, a następnie polerowano ręcznie.

Końcowa część ekspozycji, In Geometry of a Fold, zawiera rzeźby ze składanej stali z powłoką. W szczególności Architectonics of a Fold przypomina powiększony zmięty papier lub tkaninę. Wystawa obejmuje prace z okresu ponad dekady i bada, jak materiały przemysłowe mogą przybierać formy miękkie, kruche lub niemal nieważkie.

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