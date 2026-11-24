USA badają możliwy udział Iranu w dziesiątkach cyberataków na tankowce energetyczne oraz groźbach wysadzenia statków. Jak informuje Jerusalem Post, powołując się na The Wall Street Journal, amerykańskie władze obawiają się, że Teheran może rozszerzać wojnę poza Bliski Wschód za pomocą cyberoperacji i możliwych terrorystycznych spisków przeciwko Amerykanom.

Do 50 statków

Według The Wall Street Journal, który powołuje się na amerykańskich urzędników i inne osoby zaznajomione z sytuacją, ataków doświadczyło lub mogło doświadczyć do 50 statków. Przewoziły one ropę naftową, skroplony gaz ropopochodny, produkty chemiczne oraz inne materiały wybuchowe.

W publikacji podano, że niektóre statki otrzymały również ostrzeżenia i groźby wybuchu. Ostrzegano je, że statki mogą zostać wysadzone.

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Iran i Rosja wśród możliwych zaangażowanych stron

Według WSJ Iran jest głównym podejrzanym w tych incydentach. Amerykańskie władze rozważają również Rosję jako możliwą stronę zaangażowaną w ataki.

Reuters zaznaczył, że nie mógł od razu niezależnie zweryfikować informacji o śledztwie oraz możliwym udziale Iranu lub Rosji.

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