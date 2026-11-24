США розслідують можливу причетність Ірану до десятків кібератак на енергетичні танкери та погроз підірвати судна. Як повідомляє Jerusalem Post з посиланням на The Wall Street Journal, американська влада побоюється, що Тегеран може розширювати війну за межі Близького Сходу за допомогою кібероперацій і можливих терористичних змов проти американців.

До 50 суден

За даними The Wall Street Journal, яка посилається на американських посадовців та інших обізнаних із ситуацією співрозмовників, атак зазнали або могли зазнати до 50 суден. Вони перевозили нафту, скраплений нафтовий газ, хімічну продукцію та інші вибухонебезпечні речовини.

У повідомленні йдеться, що деякі судна також отримували попередження та погрози вибуху. Їх попереджали, що судна можуть бути підірвані.

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Іран і Росія серед можливих причетних

За інформацією WSJ, Іран є головним підозрюваним у цих інцидентах. Американська влада також розглядає Росію як можливого причетного до атак.

Reuters зазначило, що не змогло одразу незалежно перевірити інформацію про розслідування та можливу причетність Ірану або Росії.

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