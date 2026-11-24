США расследуют возможную причастность Ирана к десяткам кибератак на энергетические танкеры и угрозам взорвать суда. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на The Wall Street Journal, американские власти опасаются, что Тегеран может расширять войну за пределы Ближнего Востока с помощью киберопераций и возможных террористических заговоров против американцев.

До 50 судов

По данным The Wall Street Journal, которая ссылается на американских чиновников и других собеседников, осведомленных о ситуации, атакам подверглись или могли подвергнуться до 50 судов. Они перевозили нефть, сжиженный нефтяной газ, химическую продукцию и другие взрывоопасные вещества.

В сообщении говорится, что некоторые суда также получали предупреждения и угрозы взрыва. Их предупреждали, что суда могут быть взорваны.

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Иран и Россия среди возможных причастных

По информации WSJ, Иран является главным подозреваемым в этих инцидентах. Американские власти также рассматривают Россию как возможную причастную к атакам сторону.

Reuters отметил, что не смог сразу независимо проверить информацию о расследовании и возможной причастности Ирана или России.

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