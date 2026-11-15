В Абу-Дабі представили виставку Шайхи Аль-Мазруї — The National

У Культурній фундації в Абу-Дабі, ОАЕ, представили персональну виставку еміратської скульпторки Шайхи Аль-Мазруї Two Horizons. Експозиція об’єднує раніше створені роботи та нові роботи, створені на замовлення, і триватиме до 18 липня 2027 року, повідомляє The National.

Горизонт і сприйняття

Виставку готували близько року. Її кураторкою стала Рім Фадда; разом із нею працювали Нур Аль-Мхайрбі, Пас Монхе та асистентка кураторки Афра Саїф Аль-Мазруї. Проєкт складається з чотирьох частин, розміщених в атріумі та внутрішніх галереях будівлі.

Назва Two Horizons пов’язана із зацікавленням мисткині горизонтом і тим, як його вигляд залежить від точки спостереження. Нова робота Fragmented Horizons складається з жердин з окисненої сталі, що формують у просторі будівлі штучну лінію горизонту. Інсталяція Water Was Never Blue відсилає до ціанометра — приладу XVIII століття для вивчення варіацій кольору неба.

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Камінь, що нагадує воду

Серед представлених робіт — інсталяція A Throw of the Dice Will Never Abolish Chance, виконана з чорного нефритового мармуру. Скульптура нагадує поверхню води з легкими хвилями, хоча її вирізьблено з важкого каменю. Роботу створили для Aichi Triennale в Японії: мармур обробили водяними струменями та обладнанням із комп’ютерним керуванням, а потім відполірували вручну.

Фінальний розділ експозиції, In Geometry of a Fold, містить скульптури зі складеної сталі з покриттям. Зокрема, Architectonics of a Fold нагадує збільшений зім’ятий папір або тканину. Виставка охоплює роботи більш ніж за десятиліття та досліджує, як промислові матеріали можуть набувати вигляду м’яких, крихких або майже невагомих форм.

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