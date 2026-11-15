Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ФИФА в следующем году. Об этом со ссылкой на Press Association сообщает Korea Herald.

77-летний француз рассматривался как потенциальный кандидат, которого поддерживали европейские футбольные чиновники. Они искали альтернативу действующему президенту ФИФА Джанни Инфантино после спора о коммерциализации крупнейших турниров организации.

Регистрация кандидатов

По данным издания, Венгер сообщил УЕФА, что не будет участвовать в выборах до дедлайна регистрации кандидатов 18 ноября. УЕФА начал искать возможных соперников Инфантино в августе, а Венгера считали сильным претендентом благодаря его международной репутации и многолетнему опыту в футболе.

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Венгер возглавляет направление глобального развития футбола в ФИФА с 2019 года. Он работал тренером «Арсенала» 22 года, имел тренерский опыт во Франции и Японии, а также занимался развитием футбола в Африке.

Позиции Инфантино

Отказ Венгера сужает круг потенциальных соперников Инфантино, который стремится получить четвертый президентский срок на конгрессе ФИФА в марте. Выборы пройдут на фоне дискуссий вокруг предложения создать FIFA Forward Enterprise для управления коммерческими правами на крупные турниры, в частности мужские и женские чемпионаты мира.

ФИФА отказалась от этой инициативы после возражений УЕФА, Азиатской конфедерации футбола и КОНКАКАФ. Инфантино заявил о единогласной поддержке Африканской конфедерации футбола, а Азиатская конфедерация футбола, по данным Korea Herald, изменила предыдущую позицию и решила поддержать его переизбрание.

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