Były trener londyńskiego Arsenalu Arsène Wenger nie zgłosi swojej kandydatury w przyszłorocznych wyborach prezydenta FIFA. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na Press Association.

77-letni Francuz był rozważany jako potencjalny kandydat popierany przez europejskich działaczy piłkarskich. Szukali oni alternatywy dla obecnego prezydenta FIFA Gianniego Infantino po sporze dotyczącym komercjalizacji największych turniejów organizacji.

Rejestracja kandydatów

Według publikacji Wenger poinformował UEFA, że nie weźmie udziału w wyborach przed upływem terminu rejestracji kandydatów 18 listopada. UEFA rozpoczęła poszukiwania możliwych rywali Infantino w sierpniu, a Wenger był uważany za silnego pretendenta ze względu na swoją międzynarodową reputację i wieloletnie doświadczenie w piłce nożnej.

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Wenger od 2019 roku kieruje działem globalnego rozwoju piłki nożnej w FIFA. Przez 22 lata pracował jako trener Arsenalu, miał doświadczenie trenerskie we Francji i Japonii, a także zajmował się rozwojem piłki nożnej w Afryce.

Pozycje Infantino

Rezygnacja Wengera zawęża grono potencjalnych rywali Infantino, który chce zdobyć czwartą kadencję prezydencką na kongresie FIFA w marcu. Wybory odbędą się w czasie dyskusji wokół propozycji utworzenia FIFA Forward Enterprise w celu zarządzania prawami komercyjnymi do najważniejszych turniejów, w tym męskich i żeńskich mistrzostw świata.

FIFA wycofała się z tej inicjatywy po sprzeciwie UEFA, Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej i CONCACAF. Infantino oświadczył, że ma jednomyślne poparcie Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej, natomiast Azjatycka Konfederacja Piłkarska, według Korea Herald, zmieniła wcześniejsze stanowisko i postanowiła poprzeć jego reelekcję.

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