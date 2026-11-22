Film dokumentalny You Can See Everything, poświęcony założycielce Theranos Elizabeth Holmes, zarobił w światowym box office 102,4 mln dolarów. To rzadki wynik dla kina dokumentalnego: w USA obraz zarobił 93,4 mln dolarów, a kolejne 9 mln dolarów na rynkach międzynarodowych.

Jak podaje Variety, A24 potajemnie wyprodukowało film za około 7 mln dolarów. Według publikacji obraz stał się jednym z najbardziej dochodowych filmów dokumentalnych ostatnich lat w dystrybucji kinowej.

Start w Wielkiej Brytanii

W miniony weekend film wszedł do kin w Wielkiej Brytanii i zarobił 3,2 mln dolarów w 596 kinach. Był to drugi największy start A24 w kraju po Backrooms, który podczas debiutu zarobił 5,7 mln dolarów. Około 70% brytyjskiej widowni filmu stanowili widzowie poniżej 35. roku życia.

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Najbardziej dochodowym rynkiem międzynarodowym są obecnie Australia i Nowa Zelandia, gdzie film zarobił 3,8 mln dolarów.

Dalsza dystrybucja międzynarodowa

Film ma również trafić do kin w Meksyku, Brazylii i Argentynie 25 i 26 listopada, a w Niemczech, Austrii i Hongkongu — 3 i 4 grudnia. Premiera w Hiszpanii jest zaplanowana na 25 grudnia, we Francji — na 30 grudnia, a w Japonii — na 12 marca. A24 zajmuje się dystrybucją w części krajów, natomiast Sony rozpowszechnia film, między innymi w Danii, Norwegii, Szwecji i na Bliskim Wschodzie.

Reżyserami blisko trzygodzinnego filmu są komik Nathan Fielder i reżyser Lance Oppenheim. Światowa premiera filmu niespodziewanie odbyła się na festiwalu w Telluride, a do amerykańskiej dystrybucji trafił on w połowie października, debiutując z wynikiem 15 mln dolarów. Wydarzenia przedstawione w dokumencie obejmują trzy lata i zaczynają się w okresie, gdy Holmes przygotowywała się do odbycia 11-letniego wyroku więzienia za oszukanie inwestorów.

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