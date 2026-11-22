讲述Theranos创始人伊丽莎白·霍姆斯的纪录片《You Can See Everything》全球票房达1.024亿美元。这对纪录片而言是罕见的成绩：该片在美国获得9340万美元票房，国际市场另获900万美元。

据《Variety》报道，A24以约700万美元秘密制作了这部影片。据该刊称，该片已成为近年来院线发行中票房最高的纪录片之一。

英国开画

在刚过去的周末，该片在英国上映，在596家影院获得320万美元票房。这是A24在该国仅次于《Backrooms》的第二大开画成绩；《Backrooms》首映时获得570万美元。该片英国观众中约70%为35岁以下观众。

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目前票房最高的国际市场是澳大利亚和新西兰，该片在那里获得380万美元票房。

进一步国际发行

该片还计划于11月25日和26日在墨西哥、巴西和阿根廷上映，并于12月3日和4日在德国、奥地利和香港上映。西班牙首映定于12月25日，法国定于12月30日，日本定于3月12日。A24负责部分国家的发行，索尼则负责包括丹麦、挪威、瑞典和中东在内地区的影片发行。

这部近三小时影片由喜剧演员内森·菲尔德和电影导演兰斯·奥本海姆执导。影片意外在特柳赖德电影节举行全球首映，并于10月中旬在美国上映，开画票房为1500万美元。这部纪录片的事件跨越三年，始于霍姆斯准备因欺骗投资者而服11年监禁刑期的时期。

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