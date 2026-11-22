Документальный фильм You Can See Everything, посвященный основательнице Theranos Элизабет Холмс, собрал в мировом прокате 102,4 млн долларов. Это редкий результат для документального кино: в США картина заработала 93,4 млн долларов, еще 9 млн долларов — на международных рынках.

Как сообщает Variety, A24 тайно спродюсировала фильм примерно за 7 млн долларов. По данным издания, картина стала одним из самых кассовых документальных фильмов последних лет в кинопрокате.

Старт в Великобритании

За минувшие выходные фильм вышел в Великобритании и собрал 3,2 млн долларов в 596 кинотеатрах. Это второй по величине старт A24 в стране после Backrooms, который заработал на дебюте 5,7 млн долларов. Около 70% британской аудитории картины составили зрители младше 35 лет.

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Самым кассовым международным рынком на данный момент стали Австралия и Новая Зеландия, где фильм заработал 3,8 млн долларов.

Дальнейший международный прокат

Картину также планируют выпустить в Мексике, Бразилии и Аргентине 25 и 26 ноября, в Германии, Австрии и Гонконге — 3 и 4 декабря. Премьера в Испании запланирована на 25 декабря, во Франции — на 30 декабря, в Японии — на 12 марта. A24 занимается прокатом в части стран, а Sony распространяет фильм, в частности в Дании, Норвегии, Швеции и на Ближнем Востоке.

Режиссерами почти трехчасовой картины стали комик Нейтан Филдер и кинорежиссер Лэнс Оппенгейм. Мировая премьера фильма неожиданно состоялась на фестивале Telluride, а в американский прокат он вышел в середине октября, стартовав с 15 млн долларов. События документальной ленты охватывают три года и начинаются в период, когда Холмс готовилась отбывать 11-летний тюремный срок за обман инвесторов.

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