阿尔塞纳·温格将不竞选国际足联主席——《韩国先驱报》

前伦敦阿森纳队主教练阿尔塞纳·温格将不会参加明年国际足联主席选举。《韩国先驱报》援引Press Association报道称。

这位77岁的法国人曾被视为一名潜在候选人，并获得欧洲足球官员的支持。在围绕该组织最大型赛事商业化的争议发生后，他们一直在寻找现任国际足联主席詹尼·因凡蒂诺的替代人选。

候选人登记

据该报报道，温格已告知欧足联，他将在11月18日候选人登记截止日期前不参加选举。欧足联于8月开始寻找可能挑战因凡蒂诺的人选，而温格因其国际声誉和多年的足球经验被视为有力竞争者。

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温格自2019年起负责国际足联全球足球发展工作。他曾执教阿森纳22年，拥有在法国和日本执教的经验，也参与过非洲足球发展工作。

因凡蒂诺的立场

温格的退出缩小了因凡蒂诺潜在竞争对手的范围。因凡蒂诺希望在3月举行的国际足联代表大会上赢得第四个主席任期。选举将在围绕成立FIFA Forward Enterprise的讨论背景下举行，该机构拟管理大型赛事的商业权利，包括男女足世界杯。

在欧足联、亚洲足球联合会和中北美及加勒比海足球协会提出反对后，国际足联放弃了这一倡议。因凡蒂诺表示，他获得了非洲足球联合会的一致支持；而据《韩国先驱报》报道，亚洲足球联合会改变了此前立场，决定支持他连任。

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