Google umożliwiło użytkownikom Gemini podłączanie kont bankowych do chatbota poprzez integrację z Google Wallet. Funkcja ma zapewniać bardziej spersonalizowane odpowiedzi dotyczące finansów osobistych, a nie służyć do dokonywania zakupów czy płatności. Informuje o tym Engadget.

Analiza wydatków i subskrypcji

Po podłączeniu kont użytkownicy będą mogli zadawać Gemini pytania dotyczące transakcji i wydatków. Google podaje przykład wyszukiwania podwyżki ceny określonej subskrypcji. Chatbot może również pomóc w wykrywaniu niepotrzebnych regularnych wydatków.

Firma twierdzi, że Gemini potrafi tworzyć budżety na określone okresy. W odpowiedziach mogą pojawiać się dynamiczne wykresy przepływu środków, alokacji aktywów i innych wskaźników finansowych. Wśród możliwych zastosowań Google wymienia także planowanie budżetu na wydatki świąteczne.

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Dostęp tylko do odczytu

Nowe narzędzie zapewnia Gemini dostęp do danych kont wyłącznie do odczytu. Chatbot nie może przelewać, zarządzać ani inwestować środków użytkownika. Podłączenie jest dobrowolne, a funkcję można włączać i wyłączać w ustawieniach.

Integracja jest już wdrażana w wersji internetowej i aplikacjach mobilnych. Google poinformowało również o partnerstwie z firmą fintech Plaid, które ma pomóc użytkownikom uzyskiwać głębsze wnioski na podstawie danych finansowych.

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