W Korei Południowej 30 serwerów znalazło się na liście potencjalnych celów cyberataków, którą według oceny firmy Cyfirma sporządzili hakerzy mający możliwe powiązania z ekosystemem grupy Lazarus. Łącznie lista obejmowała 216 serwerów w 10 krajach.

Które instytucje znalazły się wśród celów

Jak informuje Korea Herald, lista zawierała serwery organów rządowych, banków, firm telekomunikacyjnych i dostawców infrastruktury. Według Cyfirma lista została sporządzona przez hakerów komunikujących się w języku koreańskim, a jej tworzenie zakończono 24 października.

Najwięcej potencjalnych celów znajdowało się w regionie Azji i Pacyfiku — 148 serwerów. W Ameryce Północnej odnotowano 49 serwerów, a na Bliskim Wschodzie — 19. Stany Zjednoczone i Japonia łącznie stanowiły 44,4% wszystkich serwerów z listy.

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Ocena Cyfirma

Firma Cyfirma oświadczyła, że z wysoką pewnością łączy autorów listy z ekosystemem Lazarus Group. Jako prawdopodobne cele hakerów wskazała korzyści finansowe i szpiegostwo.

Jednocześnie Cyfirma podkreśliła, że umieszczenie serwera na liście nie oznacza, iż został on już skutecznie zhakowany. Administratorom zalecono zainstalowanie poprawek bezpieczeństwa i ponowne uruchomienie odpowiednich programów, zaznaczając, że samo aktualizowanie aplikacji internetowych nie wystarcza do usunięcia podatności.

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