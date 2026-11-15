В Южной Корее 30 серверов вошли в перечень потенциальных целей для кибератак, который, по оценке компании Cyfirma, составили хакеры с возможными связями с экосистемой группировки Lazarus. В целом список охватывал 216 серверов в 10 странах.

Какие учреждения оказались среди целей

Как сообщает Korea Herald, перечень содержал серверы государственных органов, банков, телекоммуникационных компаний и поставщиков инфраструктуры. По данным Cyfirma, список составили хакеры, общавшиеся на корейском языке, а его формирование завершили 24 октября.

Больше всего потенциальных целей было в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 148 серверов. В Северной Америке зафиксировали 49 серверов, а на Ближнем Востоке — 19. На США и Японию вместе приходилось 44,4% всех серверов из списка.

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Оценка Cyfirma

Компания Cyfirma заявила, что с высокой уверенностью связывает авторов списка с экосистемой Lazarus Group. Вероятными целями хакеров она назвала финансовую выгоду и шпионаж.

В то же время в Cyfirma подчеркнули: попадание сервера в перечень не означает, что его уже успешно взломали. Администраторам рекомендовали установить патчи безопасности и перезапустить соответствующие программы, отметив, что одного обновления веб-приложений для устранения уязвимостей недостаточно.

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