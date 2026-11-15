В Израиле первый раунд переговоров между партией «Яшар» получившего мандат на формирование правительства Гади Айзенкота и «Ликудом» исполняющего обязанности премьер-министра Биньямина Нетаньяху завершился без прогресса в создании правительства единства. Встреча 15 ноября в отеле в Герцлии продолжалась около часа и 15 минут, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth.

Спор о должности премьера

Главное разногласие касается того, кто возглавит будущее правительство. Айзенкот стремится сформировать кабинет под своим руководством и не соглашается на ротацию на посту премьер-министра с Нетаньяху. В «Ликуде» настаивают, что партия войдет в коалицию только в том случае, если Нетаньяху будет занимать пост премьера — либо без ротации, либо в рамках ротационного соглашения.

«Ликуд» также требует присоединения к правительству всех партий блока Нетаньяху, в частности партии «Оцма Йехудит» Итамара Бен-Гвира. Это является еще одним предметом разногласий с Айзенкотом. Против участия в правительстве, в которое войдет Нетаньяху, выступили партнеры Айзенкота Яир Лапид, Авигдор Либерман и Яир Голан.

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Дальнейшие контакты

Партию «Яшар» на встрече представляли депутаты Кнессета Хили Троппер и Йоав Хоровиц. От «Ликуда» участвовали глава парламентской фракции партии Офир Кац и юрист Михаэль Рабелло, бывший юридический советник Нетаньяху. Также присутствовал Шалом Шломо — политический советник бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, представлявший партию Беннета «Вместе».

По данным Yedioth Ahronoth, стороны договорились продолжить контакты, однако для существенного прогресса может потребоваться личная встреча Нетаньяху и Айзенкота. Айзенкот получил мандат на формирование правительства 8 ноября после того, как его кандидатуру рекомендовали 67 депутатов Кнессета. Нетаньяху рекомендовали 46 парламентариев, а семеро не поддержали ни одного из кандидатов.

На формирование коалиции у Айзенкота есть 28 дней с возможностью продления срока еще на 14 дней. Во вторник Кнессет также должен голосовать за замену действующего спикера Амира Оханы из «Ликуда» на депутата «Яшар» Матана Кахану.

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