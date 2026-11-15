W Izraelu pierwsza runda rozmów między partią Yashar Gadi Eisenkota, który otrzymał mandat do utworzenia rządu, a Likudem pełniącego obowiązki premiera Binjamina Netanjahu zakończyła się bez postępu w sprawie utworzenia rządu jedności. Spotkanie 15 listopada w hotelu w Herclijji trwało około godziny i 15 minut, informuje Anadolu Agency, powołując się na gazetę Yedioth Ahronoth.

Spór o stanowisko premiera

Główna rozbieżność dotyczy tego, kto stanie na czele przyszłego rządu. Eisenkot dąży do utworzenia gabinetu pod swoim kierownictwem i nie zgadza się na rotację na stanowisku premiera z Netanjahu. Likud nalega, że partia wejdzie do koalicji tylko wtedy, gdy Netanjahu będzie premierem — albo bez rotacji, albo w ramach porozumienia rotacyjnego.

Likud domaga się również dołączenia do rządu wszystkich partii z bloku Netanjahu, w tym partii Ocma Jehudit Itamara Ben-Gwira. Jest to kolejny punkt sporny z Eisenkotem. Przeciwko udziałowi w rządzie, do którego wejdzie Netanjahu, opowiedzieli się partnerzy Eisenkota: Jair Lapid, Awigdor Lieberman i Jair Golan.

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Dalsze kontakty

Partię Yashar na spotkaniu reprezentowali posłowie do Knesetu Chili Tropper i Joaw Horowitz. Ze strony Likudu uczestniczyli przewodniczący frakcji parlamentarnej partii Ofir Katz oraz prawnik Michael Rabello, były doradca prawny Netanjahu. Obecny był również Szalom Szlomo — doradca polityczny byłego premiera Naftalego Bennetta, który reprezentował partię Bennetta Razem.

Według Yedioth Ahronoth strony zgodziły się kontynuować kontakty, jednak dla istotnego postępu może być potrzebne osobiste spotkanie Netanjahu i Eisenkota. Eisenkot otrzymał mandat do utworzenia rządu 8 listopada, po tym jak jego kandydaturę zarekomendowało 67 członków Knesetu. Netanjahu zarekomendowało 46 parlamentarzystów, a siedmiu nie poparło żadnego z kandydatów.

Eisenkot ma 28 dni na utworzenie koalicji, z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejne 14 dni. We wtorek Kneset ma także głosować nad zastąpieniem obecnego przewodniczącego, Amira Ohany z Likudu, przez deputowanego Yashar Matana Kahanę.

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