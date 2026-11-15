在以色列，获授权组阁者加迪·艾森科特所属的亚沙尔党与代理总理本雅明·内塔尼亚胡所属利库德集团之间的首轮谈判，在组建联合政府方面未取得进展。11月15日举行的这场会晤在赫兹利亚的一家酒店持续了约1小时15分钟，阿纳多卢通讯社报道，援引《新消息报》的消息。

围绕总理职位的争议

主要分歧涉及谁将领导未来政府。艾森科特寻求在其领导下组建内阁，并不同意与内塔尼亚胡轮流担任总理。利库德集团坚持，只有内塔尼亚胡担任总理，该党才会加入联合政府——要么不实行轮换，要么根据轮换协议。

利库德集团还要求内塔尼亚胡阵营的所有政党加入政府，其中包括伊塔马尔·本-格维尔的“犹太力量”党。这也是与艾森科特之间的另一项分歧。艾森科特的伙伴亚伊尔·拉皮德、阿维格多·利伯曼和亚伊尔·戈兰反对参与由内塔尼亚胡加入的政府。

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后续接触

亚沙尔党由议会议员希利·特罗珀和约阿夫·霍罗维茨出席会谈。利库德集团方面出席的有该党议会党团主席奥菲尔·卡茨，以及律师迈克尔·拉贝洛——内塔尼亚胡的前法律顾问。前总理纳夫塔利·贝内特的政治顾问沙洛姆·什洛莫也在场，代表贝内特的“共同”党。

据《新消息报》报道，双方同意继续接触，但要取得实质性进展，可能需要内塔尼亚胡与艾森科特亲自会面。11月8日，在67名议会议员推荐其候选资格后，艾森科特获得组阁授权。46名议员推荐内塔尼亚胡，另有7人未支持任何一名候选人。

艾森科特有28天时间组建联合政府，并可将期限再延长14天。周二，议会还将就以亚沙尔党议员马坦·卡哈纳替换利库德集团现任议长阿米尔·奥哈纳进行投票。

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