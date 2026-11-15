Prezydent ZEA szejk Mohamed 15 listopada przeprowadził w Abu Zabi rozmowy z prezydentem Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego José Ramosem-Hortą. Strony omówiły zacieśnienie stosunków dwustronnych, a także współpracę w gospodarce, handlu, inwestycjach i energetyce odnawialnej, podaje The National.

Współpraca w kluczowych sektorach

Spotkanie odbyło się podczas roboczej wizyty Ramosa-Horty w Emiratach. Przywódcy zadeklarowali zaangażowanie w dalszy rozwój współpracy, aby wspierać zrównoważony wzrost i dobrobyt obu państw.

Prezydenci podkreślili również znaczenie współpracy za pośrednictwem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej jako mechanizmu rozwoju relacji między krajami.

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Bezpieczeństwo wodne

Osobnym tematem rozmów była przyszła Konferencja ONZ na temat bezpieczeństwa wodnego w 2026 roku, którą w grudniu będzie gościć Abu Zabi. Prezydenci omówili rolę forum w zwracaniu uwagi na wyzwania klimatyczne, poprawie zarządzania zasobami wodnymi i zapewnieniu ich zrównoważonego wykorzystania na rzecz globalnego rozwoju.

Podczas spotkania mówiono również o konieczności wspierania współistnienia, współpracy i pokoju jako podstawy silnych społeczeństw. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele władz ZEA oraz delegacja prezydenta Timoru Wschodniego.

Timor Wschodni, znany również jako Timor-Leste, uzyskał niepodległość w 2002 roku po 24 latach rządów Indonezji. Kraj liczący około 1,4 mln mieszkańców w dużej mierze zależy od rolnictwa i jest podatny na ekstremalne zjawiska pogodowe oraz długotrwałe susze.

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