11月15日，阿联酋总统谢赫·穆罕默德在阿布扎比与东帝汶民主共和国总统若泽·拉莫斯-奥尔塔举行会谈。双方讨论了加强双边关系，以及在经济、贸易、投资和可再生能源领域开展合作，据《The National》报道。

重点领域合作

此次会晤是在拉莫斯-奥尔塔对阿联酋进行工作访问期间举行的。两国领导人表示，将致力于进一步发展合作，以支持两国的可持续增长与繁荣。

两国总统还指出，通过东南亚国家联盟开展合作，对于发展两国关系具有重要意义。

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水安全

会谈的另一个议题是将于12月由阿布扎比主办的2026年联合国水安全会议。两国总统讨论了该论坛在凸显气候挑战、改善水资源管理以及确保水资源可持续利用以促进全球发展方面的作用。

会议还讨论了维护共存、合作与和平的必要性，认为这是建设强大社会的基础。阿联酋政府代表以及东帝汶总统代表团参加了会谈。

东帝汶也被称为东帝汶共和国，于2002年在印度尼西亚统治24年后获得独立。这个人口约140万的国家在很大程度上依赖农业，容易受到极端天气事件和长期干旱的影响。

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