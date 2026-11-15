Президенти ОАЕ і Тимору-Лешті провели переговори в Абу-Дабі — The National

Президент ОАЕ шейх Мохамед 15 листопада провів в Абу-Дабі переговори з президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою. Сторони обговорили зміцнення двосторонніх відносин, а також співпрацю в економіці, торгівлі, інвестиціях і відновлюваній енергетиці, повідомляє The National.

Співпраця у ключових секторах

Зустріч відбулася під час робочого візиту Рамуша-Орти до Еміратів. Лідери заявили про відданість подальшому розвитку взаємодії для підтримки сталого зростання та добробуту двох держав.

Також президенти відзначили значення співпраці через Асоціацію держав Південно-Східної Азії як механізму для розвитку відносин між країнами.

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Водна безпека

Окремою темою переговорів стала майбутня Конференція ООН з водної безпеки 2026 року, яку в грудні прийматиме Абу-Дабі. Президенти обговорили роль форуму в актуалізації кліматичних викликів, поліпшенні управління водними ресурсами та забезпеченні їхнього сталого використання для глобального розвитку.

На зустрічі також ішлося про необхідність підтримувати співіснування, співпрацю та мир як основу для сильних суспільств. У переговорах брали участь представники влади ОАЕ та делегація президента Тимору-Лешті.

Тимор-Лешті, також відомий як Східний Тимор, здобув незалежність у 2002 році після 24 років під владою Індонезії. Країна з населенням близько 1,4 млн людей значною мірою залежить від сільського господарства та є вразливою до екстремальних погодних явищ і тривалих посух.

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