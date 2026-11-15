Президент ОАЭ шейх Мохамед 15 ноября провел в Абу-Даби переговоры с президентом Демократической Республики Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой. Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, а также сотрудничество в экономике, торговле, инвестициях и возобновляемой энергетике, сообщает The National.

Сотрудничество в ключевых секторах

Встреча состоялась во время рабочего визита Рамуша-Орты в Эмираты. Лидеры заявили о приверженности дальнейшему развитию взаимодействия для поддержки устойчивого роста и благосостояния двух государств.

Президенты также отметили значение сотрудничества через Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии как механизма развития отношений между странами.

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Водная безопасность

Отдельной темой переговоров стала будущая Конференция ООН по водной безопасности 2026 года, которую в декабре будет принимать Абу-Даби. Президенты обсудили роль форума в привлечении внимания к климатическим вызовам, улучшении управления водными ресурсами и обеспечении их устойчивого использования для глобального развития.

На встрече также говорилось о необходимости поддерживать сосуществование, сотрудничество и мир как основу сильных обществ. В переговорах участвовали представители властей ОАЭ и делегация президента Тимора-Лешти.

Тимор-Лешти, также известный как Восточный Тимор, получил независимость в 2002 году после 24 лет под властью Индонезии. Страна с населением около 1,4 млн человек в значительной степени зависит от сельского хозяйства и уязвима к экстремальным погодным явлениям и длительным засухам.

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