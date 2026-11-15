Израильская компания Elbit Systems получила контракт стоимостью около $260 млн на поставку реактивных артиллерийских систем PULS и боеприпасов неназванной европейской стране — члену НАТО. Выполнение соглашения рассчитано на пять лет, сообщает Jerusalem Post.

Системы и боеприпасы

PULS — Precise and Universal Launching System — первоначально была разработана компанией Israel Military Industries, которую позднее приобрела Elbit. Система способна запускать неуправляемые ракеты, высокоточные боеприпасы и ракеты на различные дальности.

Пусковую установку можно монтировать на существующие колесные или гусеничные платформы. В Elbit заявляют, что это позволяет существенно сократить расходы на техническое обслуживание и подготовку персонала. PULS состоит на вооружении Армии обороны Израиля и нескольких иностранных армий.

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Контракты в этом году

Президент и генеральный директор Elbit Systems Безалель Махлис заявил, что выбор PULS европейскими и натовскими заказчиками отражает эксплуатационную зрелость системы, ее универсальность и способность соответствовать потребностям современных вооруженных сил. Он также связал контракт с долгосрочным сотрудничеством компании с европейскими клиентами и программами модернизации обороны в регионе.

В апреле Elbit получила контракт на $750 млн на поставку PULS Вооруженным силам Греции в рамках программы модернизации. В октябре компания сообщила еще о соглашении на $235 млн по ракетам EXTRA-MR и системам PULS; зарубежные СМИ называли заказчиком Азербайджан. С учетом нового контракта сумма ракетных сделок и заказов Elbit с начала года превысила $1,2 млрд. Среди европейских стран, выбравших PULS, издание называет Нидерланды, Данию, Грецию и Германию.

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